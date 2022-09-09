В четверг, 8 сентября, стартовал групповой турнир Лиги конференций 2022/23. Счет и обзор матчей в группах B, F и G читайте на "Футбол 24".

Лига конференций 2022/23, 1 тур

Группа B

Вест Хэм – Стяуа – 3:1

Голы: Боуэн, 68 (пен), Эмерсон, 75, Антонио, 90 – Кордя, 34

Группа F

Мольде – Гент – 0:0

Шэмрок Роверс – Юргорден – 0:0

Группа G

Сивасспор – Славия Прага – 1:1

Голы: Саба, 27 – Олаинка, 4

Удаление: Кейта, 90+2

Нереализованный пенальти: Провод, 90+3

Вест Хэм пропустил первым от Стяуа в поединке группы B. "Молоты" дожали соперника только во втором тайме. Боуэн с пенальти, новичок Эмерсон и Антонио принесли команде Мойеса волевую победу и лидерство в группе.

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Славия Прага в матче группы G быстро забила Сивасспору, но и получила гол в свои ворота еще в первом тайме. Украинец Тарас Качараба отыграл первый тайм и был заменен, а на последних минутах игры его команда могла вырвать победу. Чехи получили право на пенальти, который не реализовал Провод. 1:1 – у всех 4-х команд квартета по одному баллу.

Поединки квартета F Шэмрок Роверс – Юргорден и Молде – Гент завершились нулевыми ничьими.

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