У четвер, 8 вересня, стартував груповий турнір Ліги конференцій 2022/23. Рахунок і огляд матчів у групах B, F та G читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2022/23, 1 тур

Група B

Вест Хем – Стяуа – 3:1

Голи: Боуен, 68 (пен), Емерсон, 75, Антоніо, 90 – Кордя, 34

Група F

Мольде – Гент – 0:0

Шемрок Роверс – Юргорден – 0:0

Група G

Сівасспор – Славія Прага – 1:1

Голи: Саба, 27 – Олаїнка, 4

Вилучення: Кейта, 90+2

Нереалізований пенальті: Провод, 90+3

Вест Хем пропустив першим від Стяуа в поєдинку групи B. "Молоти" дотиснули суперника лише в другому таймі. Боуен з пенальті, новачок Емерсон і Антоніо принесли команді Мойєса вольову перемогу і лідерство в групі.

Ліга конференцій: Фіорентина сенсаційно втратила очки, Клуж врятувався в доданий час, тріумф Башакшехіра в Шотландії

Славія Прага в матчі групи G швидко забила Сівасспору, але і отримала гол у свої ворота ще в першому таймі. Українець Тарас Качараба відіграв перший тайм і був замінений, а на останніх хвилинах гри його команда могла вирвати перемогу. Чехи отримали право на пенальті, який не реалізував Провод. 1:1 – у всіх 4-х команд квартету по одному балу.

Поєдинки квартету F Шемрок Роверс – Юргорден і Мольде – Гент завершилися нульовими нічиїми.

Фенербахче дотиснув Динамо на 90+3 – шедевр українців, серйозна травма лідера киян і хамство фанатів Путіна в матчі ЛЄ