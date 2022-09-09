Ліга конференцій: Вест Хем у вольовому стилі захопив лідерство, Славія Качараби не забила пенальті в доданий час
У четвер, 8 вересня, стартував груповий турнір Ліги конференцій 2022/23. Рахунок і огляд матчів у групах B, F та G читайте на "Футбол 24".
Ліга конференцій 2022/23, 1 тур
Група B
Вест Хем – Стяуа – 3:1
Голи: Боуен, 68 (пен), Емерсон, 75, Антоніо, 90 – Кордя, 34
Група F
Мольде – Гент – 0:0
Шемрок Роверс – Юргорден – 0:0
Група G
Сівасспор – Славія Прага – 1:1
Голи: Саба, 27 – Олаїнка, 4
Вилучення: Кейта, 90+2
Нереалізований пенальті: Провод, 90+3
Вест Хем пропустив першим від Стяуа в поєдинку групи B. "Молоти" дотиснули суперника лише в другому таймі. Боуен з пенальті, новачок Емерсон і Антоніо принесли команді Мойєса вольову перемогу і лідерство в групі.
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Славія Прага в матчі групи G швидко забила Сівасспору, але і отримала гол у свої ворота ще в першому таймі. Українець Тарас Качараба відіграв перший тайм і був замінений, а на останніх хвилинах гри його команда могла вирвати перемогу. Чехи отримали право на пенальті, який не реалізував Провод. 1:1 – у всіх 4-х команд квартету по одному балу.
Поєдинки квартету F Шемрок Роверс – Юргорден і Мольде – Гент завершилися нульовими нічиїми.
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