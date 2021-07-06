Лига конференций официально стартовала – премьерную победу одержали мальтийцы
Третий по значимости еврокубок взял старт. Состоялись первые матчи квалификации.
Лига конференций, 1-й раунд квалификации, первые матчи
Моста – Спартак Трнава – 3:2
Голы: Эмеме, 23, Фаилла, 27, Нсумо, 35 – Тварджик, 45+2, Микович, 79
Монс Кальпе – Санта-Колома – 1:1
Голы: Эрнандес, 81 – Пуерто Белларт, 39
Подгорица – Лячи – старт в 21:30
В первый игровой день запланировали 3 игры. Мальтийская Моста неожиданно перестреляла словацкий Спартак из Трнавы. Представители Гибралтара (Монс Кальпе) и Андорры (Санта-Колома) расписали ничью. Ответные матчи состоятся 15 июля.
В первом розыгрыше Лиги конференций примут участие два украинских клуба. Ворскла стартует со второго раунда квалификации, а Колос – с третьего.
Ворскла получила потенциального соперника в Лиге конференций 2021/22