Третій за престижністю єврокубок взяв старт. Відбулися перші матчі кваліфікації.

Ліга конференцій, 1-й раунд кваліфікації, перші матчі

Моста – Спартак Трнава – 3:2

Голи: Емеме, 23, Фаілла, 27, Нсумо, 35 – Тварджік, 45+2, Міковіч, 79

Монс Кальпе – Санта-Колома – 1:1

Голи: Ернандес, 81 – Пуерто Белларт, 39

Подгоріца – Лячі – 1:0

Гол: Вуйовіч, 57 (пен)

У перший ігровий день запланували 3 гри. Мальтійська Моста несподівано перестріляла словацький Спартак з Трнави. Представники Гібралтару (Монс Кальпе) та Андорри (Санта-Колома) розписали нічию. Матчі-відповіді відбудуться 15 липня.

У першому розіграші Ліги конференцій візьмуть участь два українські клуби. Ворскла стартує з другого раунду кваліфікації, а Колос – з третього.

Ворскла отримала потенційного суперника в Лізі конференцій 2021/22