Ліга конференцій офіційно стартувала – прем'єрну перемогу здобули мальтійці
Третій за престижністю єврокубок взяв старт. Відбулися перші матчі кваліфікації.
Ліга конференцій, 1-й раунд кваліфікації, перші матчі
Моста – Спартак Трнава – 3:2
Голи: Емеме, 23, Фаілла, 27, Нсумо, 35 – Тварджік, 45+2, Міковіч, 79
Монс Кальпе – Санта-Колома – 1:1
Голи: Ернандес, 81 – Пуерто Белларт, 39
Подгоріца – Лячі – 1:0
Гол: Вуйовіч, 57 (пен)
У перший ігровий день запланували 3 гри. Мальтійська Моста несподівано перестріляла словацький Спартак з Трнави. Представники Гібралтару (Монс Кальпе) та Андорри (Санта-Колома) розписали нічию. Матчі-відповіді відбудуться 15 липня.
У першому розіграші Ліги конференцій візьмуть участь два українські клуби. Ворскла стартує з другого раунду кваліфікації, а Колос – з третього.
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