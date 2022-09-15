Лига Европы, 2 тур

Группа G

Карабах - Нант 3:0

Голы: Квабена, 60, Зубир, 65, Янкович, 72

Олимпиакос - Фрайбург 0:3

Голы: Хёфлер, 5, Грегорич, 25, 52

Группа Н

Монако - Ференцварош 0:1

Гол: Вечей, 79

Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1

Голы: Гамшик, 16, Трезеге, 68 - Николич, 89

После беспорядков с участием немецких болельщиков во время матчей Ницца - Кельн и Марсель - Айнтрахт греческая сторона приняла меры предосторожности, и 750 болельщиков Фрайбурга были доставлены на стадион под охраной и в сопровождении большого количества полиции. Поэтому в Пиреях было жарко исключительно на поле - не на трибунах.

Бывшая звезда Реала и Баварии Хамес Родригес наблюдал с трибун за тем, как его будущая команда проигрывает Фрайбургу. Действующий финалист Кубка Германии быстро оформил комфортное преимущество (к 25-й минуте гости благодаря голам Хёфлера и Грегорича уже вели со счётом 2:0), после чего спокойно довел матч до победы. После перерыва австриец Грегорич оформил дубль и мог оформлять хет-трик. Именно Фрайбург был ближе к своему четвёртому голу, нежели Олимпиакос - к своему первому.

В параллельном матче группы G Карабах долгое время не мог реализовать отличные возможности для гола. На 60-й минуте 25-летний ганский форвард Овусу Квабена с третьей попытки сумел реализовать выход один на один с Албаном Ляфоном - до этого французский вратарь дважды выходил победителем с очной дуэли.

Как только главный тренер Нанта произвел двойную замену, французская команда сразу же пропустила второй мяч от Абделла Зубира - единственного... француза в составе Карабаха! Так итог встречи был предрешён, и третий гол азербайджанцев (Янкович замкнул короткий розыгрыш углового) уже никого не удивил.

По итогам двух сыгранных туров Фрайбург со стопроцентными показателями стал единоличным лидером группы G, а у Олимпиакоса по-прежнему нет ни одного набранного очка.

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Журналисты L'Equipe назвали футболистов Монако в матче с Ференцварошем "апатичными" - хозяева так и не сумели задать ритм всей игре, и именно бывшие подопечные Сергея Реброва были ближе к победе в этот вечер. У вратаря монегасков Нюбеля было больше работы, чем у его коллеги по амплуа. В первом тайме венгры даже забили, вот только после двухминутного просмотра видеоповтора норвежская бригада арбитров зафиксировала минимальный офсайд у своего соотечественника Токмака Чола Нгуена.

И всё-таки после перерыва справедливость восторжествовала, и Ференцварош дожал именитого соперника. На 79-й минуте Балинт Вечей отправил мяч в сетку ворот "красно-белых" - правда, не без рикошета.

А вот в Трабзоне о себе напомнил Марек Гамшик. 35-летний словак открыл счет в матче с Црвеной Звездой на 16-й минуте, замкнув своим ирокезом навес экс-форварда Астон Виллы Трезеге. Именно египтянин стал героем встречи: он постоянно угрожал воротам сербской команды, что вылилось в отличную статистику - гол плюс пас. На 68-й минуте, после того как гостевая команда осталась в меньшинстве из-за удаления левого полузащитника Кангва (он совершил накладку, имея в своём пассиве предупреждение), Трезеге реализовал выход 1 в 2 после успешного контрпрессинга в исполнении Бакасетаса.

В конце Црвене Звезде удалось отыграть один мяч (отличился Николич), но не более того.

По итогам двух сыгранных туров Ференцварош с шестью очками в активе возглавил группу Н, а Трабзонспор и Монако поборются за второе место.