Ліга Європи, 2 тур

Група G

Карабах – Нант – 3:0

Голи: Квабена, 60, Зубір, 65, Янковіч, 72

Олімпіакос – Фрайбург – 0:3

Голи: Хефлер, 5, Грегоріч, 25, 52

Група Н

Монако – Ференцварош – 0:1

Гол: Вічей, 79

Трабзонспор – Црвена Звєзда – 2:1

Голи: Гамшик, 16, Трезеге, 68 – Ніколіч, 89

Після заворушень за участю німецьких уболівальників під час матчів Ніцца – Кельн та Марсель – Айнтрахт грецька сторона вжила запобіжних заходів, і 750 уболівальників Фрайбурга були доставлені на стадіон під охороною та у супроводі великої кількості поліції. Тож у Піреях було спекотно виключно на полі – не на трибунах.

Колишня зірка Реала і Баварії Хамес Родрігес спостерігав із трибун за тим, як його майбутня команда програє Фрайбургу. Чинний фіналіст Кубка Німеччини швидко оформив комфортну перевагу (до 25-ї хвилини гості завдяки голам Хефлера та Грегоріча вже вели з рахунком 2:0), після чого спокійно довів матч до перемоги. Після перерви австрієць Грегоріч оформив дубль та міг оформляти хет-трик. Саме Фрайбург був ближчим до свого четвертого голу, ніж Олімпіакос – до свого першого.

У паралельному матчі групи G Карабах довгий час не міг реалізувати чудових можливостей для голу. На 60-й хвилині 25-річний ганський форвард Овусу Квабена з третьої спроби зумів реалізувати вихід віч-на-віч з Албаном Ляфоном – до цього французький воротар двічі виходив переможцем з очної дуелі.

Щойно головний тренер Нанта здійснив подвійну заміну, французька команда відразу ж пропустила другий м'яч від Абделла Зубіра – єдиного... француза у складі Карабаха! Так результат зустрічі був вирішений наперед, і третій гол азербайджанців (Янковіч жахнув з дальньої дистанції після короткого розіграшу кутового) вже нікого не здивував.

За підсумками двох зіграних турів Фрайбург зі стовідсотковими показниками став одноосібним лідером групи G, а у Олімпіакоса, як і раніше, немає жодного набраного очка.

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Журналісти L'Equipe назвали футболістів Монако у матчі з Ференцварошем "апатичними" – господарі так і не зуміли задати ритм всій грі, і саме колишні підопічні Сергія Реброва були ближчими до перемоги цього вечора. У воротаря монегасків Нюбеля було більше роботи, ніж у його колеги у інших воротах. У першому таймі угорці навіть забили, і лише після двохвилинного перегляду відеоповтору норвезька бригада арбітрів зафіксувала мінімальний офсайд у свого співвітчизника Токмака Чола Нгуєна.

І все ж після перерви справедливість втілилась у результат, і Ференцварош дотиснув більш гучного за ім'ям суперника. На 79-й хвилині Балінт Вечей відправив м'яч у сітку воріт "червоно-білих" - щоправда, не без рикошету.

А ось у Трабзоні про себе нагадав Марек Гамшик. 35-річний словак відкрив рахунок у матчі з Црвеною Звездою на 16-й хвилині, замкнувши своїм ірокезом навіс екс-форварда Астон Вілли Трезеге. Саме єгиптянин став героєм зустрічі: він постійно погрожував воротам сербської команди, що вилилося у чудову статистику – гол плюс пас. На 68-й хвилині після того, як гостьова команда залишилася в меншості через видалення лівого півзахисника Кангва (він зробив накладку, маючи у своєму пасиві попередження), Трезеге реалізував вихід 1 в 2 після успішного контрпресингу у виконанні Бакасетаса.

Наприкінці Црвені Звезді вдалося відіграти один м'яч (відзначився Ніколіч), але не більше того. За підсумками двох зіграних турів Ференцварош із шістьма очками в активі очолив групу Н, а Трабзонспор та Монако поборються за друге місце.