Сегодня, 19 июля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2021/22. Ссылка на онлайн-трансляцию и все результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Нынешний розыгрыш второго по рангу клубного турнира Европы станет уже 51-м за всю историю. Это будет 13-й сезон, с тех пор как Лига Европы заменила Кубок УЕФА. Из-за появления Лиги конференций произошло немало изменений. Количество участников группового этапа ЛЕ было сокращено с 48 до 32 команд. Именно поэтому квалификация теперь состоит из двух раундов: третьего и раунда плей-офф. Матчи первого отборочного этапа (3-го раунда) состоятся 5 и 12 августа.

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Стоит отметить, что сегодня не будут известны окончательные пары, ведь участниками станут десять команд, которые вылетят с Пути чемпионов Лиги чемпионов во втором отборочном раунде. Это же касается трех команд, которые вылетят с Основного пути Лиги чемпионов во втором отборочном раунде. В данный момент известны лишь три команды, которые точно сыграют в третьем раунде квалификации Лиги Европы – это Яблонец, Сент-Джонстон и Анортосис. Заметим, что Украина не представлена ​​на этом этапе турнира. В этом году от УПЛ в Лигу Европы вышла только луганская Заря, которая свою борьбу начнет уже с раунда плей-офф.

Для Пути чемпионов посев не предусмотрен. Проводится слепая жеребьевка. Команды, шары с названиями которых вытягиваются в парах первыми, проводят первый матч дома. Клубы, которые непосредственно вышли в третий отборочный раунд Основного пути, будут сеяными и сыграют против тех, что вылетят из Лиги чемпионов на Пути представителей лиг после второго отборочного раунда. Процедуру жеребьевки можно смотреть в прямом эфире на официальном сайте УЕФА. Кроме того, трансляция доступна на YouTube-канале организации.

Все участники жеребьевки 3-го раунда квалификации ЛЕ:

Путь чемпионов:

Динамо Загреб или Омония

Слован Братислава или Янг Бойз

Легия или Флора

Алашкерт или Шериф

Олимпиакос или Нефчи

Кайрат или Црвена Звезда

Линкольн или ЧФР Клуж

Мальме или ХИК

Ференцварош или Жальгирис

Мура или Лудогорец

Основной путь

сеяные:

Яблонец

Сент-Джонстон

Анортосис

несеянные:

Рапид или Спарта

Селтик или Мидтьюлланд

ПСВ или Галатасарай