Сегодня, 19 июля, состоялась жеребьевка 3 раунда квалификации Лиги чемпионов. Шахтер узнал своего первого соперника на пути в групповой этап.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22:

Динамо Загреб (CRO)/Омония (CYP) – Легия (POL)/Флора (EST)﻿

Линкольн Ред Импс (GIB)/ЧФР Клуж (ROU) – Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)

Олимпиакос (GRE)/Нефтчи (AZE) – Мура (SVN)/Лудогорец (BUL)

Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB)﻿ – Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)﻿

Мальме (SWE)/ХИК (FIN) – Рейнджерс (SCO)

Ференцварош (HUN)/Жальгирис (LTU) – Славия (CZE)

ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR) – Селтик (SCO)/Митьюлланд (DEN)

Спартак (RUS) – Бенфика (POR)

Генк (BEL) – Шахтер (UKR)

Монако (FRA) – Рапид (AUT)/Спарта (CZE)

Жеребьевка третьего квалификационного этапа ЛЧ состоялась в швейцарском Ньоне в 13:00 по Киеву. "Футбол 24" провел онлайн-трансляцию в данной новости. Шахтер стартует по Пути представителей лиг. Вице-чемпионы Украины получили статус сеяной команды. Среди потенциальных соперников оказались следующие коллективы: бельгийский Генк, нидерландский ПСВ/турецкий Галатасарай и австрийский Рапид/чешская Спарта.

Шахтер стартует в ЛЧ 2021/22 – все расклады и потенциальные соперники вице-чемпиона Украины перед жеребьевкой

УЕФА разводит украинские и российские клубы, поэтому с московским Спартаком у дончан не было шансов встретиться. Можем констатировать, что в итоге "горнякам" достался точно не самый сложный соперник из возможных – бывшая команда Руслана Малиновского. Генк финишировал лишь на 4 месте в регулярном сезоне прошедшего первенства Бельгии, однако в плей-офф уступил чемпиону Брюгге только по дополнительным показателям. Кроме того, второй матч команда Де Дзерби проведет в родных стенах, что чаще всего является определенным преимуществом.

Путь чемпионов

Группа 1

Сеянные

Динамо Загреб (CRO)/Омония (CYP)

Олимпиакос (GRE)/Нефтчи (AZE)

Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)

Несеянные

Мура (SVN)/Лудогорец (BUL)

Легия (POL)/Флора (EST)﻿

Линкольн Ред Импс (GIB)/ЧФР Клуж (ROU)

Группа 2

Сеянные

Славия (CZE)

Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB)﻿

Рейнджерс (SCO)

Несеянные

Мальме (SWE)/ХИК (FIN)

Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)﻿

Ференцварош (HUN)/Жальгирис (LTU)

Путь представителей лиг

Сеянные

Шахтер (UKR)

Бенфика (POR)

Монако (FRA)

Селтик (SCO)/Митьюлланд (DEN)

Несеянные

Генк (BEL)

ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR)

Спартак (RUS)

Рапид (AUT)/Спарта (CZE)

Матчи 3 этапа квалификации состоятся 3/4 и 10 августа. Победители пар пройдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов (жеребьевка запланирована на 2 августа). Команды, вылетевшие из Пути представителей лиг, попадут в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие команды из Пути чемпионов выходят в плей-офф квалификации ЛЕ.