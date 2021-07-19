Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ 2021/22: Шахтеру повезло – как это было
Сегодня, 19 июля, состоялась жеребьевка 3 раунда квалификации Лиги чемпионов. Шахтер узнал своего первого соперника на пути в групповой этап.
Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22:
Динамо Загреб (CRO)/Омония (CYP) – Легия (POL)/Флора (EST)
Линкольн Ред Импс (GIB)/ЧФР Клуж (ROU) – Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)
Олимпиакос (GRE)/Нефтчи (AZE) – Мура (SVN)/Лудогорец (BUL)
Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB) – Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)
Мальме (SWE)/ХИК (FIN) – Рейнджерс (SCO)
Ференцварош (HUN)/Жальгирис (LTU) – Славия (CZE)
ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR) – Селтик (SCO)/Митьюлланд (DEN)
Спартак (RUS) – Бенфика (POR)
Генк (BEL) – Шахтер (UKR)
Монако (FRA) – Рапид (AUT)/Спарта (CZE)
Жеребьевка третьего квалификационного этапа ЛЧ состоялась в швейцарском Ньоне в 13:00 по Киеву. "Футбол 24" провел онлайн-трансляцию в данной новости. Шахтер стартует по Пути представителей лиг. Вице-чемпионы Украины получили статус сеяной команды. Среди потенциальных соперников оказались следующие коллективы: бельгийский Генк, нидерландский ПСВ/турецкий Галатасарай и австрийский Рапид/чешская Спарта.
Шахтер стартует в ЛЧ 2021/22 – все расклады и потенциальные соперники вице-чемпиона Украины перед жеребьевкой
УЕФА разводит украинские и российские клубы, поэтому с московским Спартаком у дончан не было шансов встретиться. Можем констатировать, что в итоге "горнякам" достался точно не самый сложный соперник из возможных – бывшая команда Руслана Малиновского. Генк финишировал лишь на 4 месте в регулярном сезоне прошедшего первенства Бельгии, однако в плей-офф уступил чемпиону Брюгге только по дополнительным показателям. Кроме того, второй матч команда Де Дзерби проведет в родных стенах, что чаще всего является определенным преимуществом.
Путь чемпионов
Группа 1
Сеянные
Динамо Загреб (CRO)/Омония (CYP)
Олимпиакос (GRE)/Нефтчи (AZE)
Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)
Несеянные
Мура (SVN)/Лудогорец (BUL)
Легия (POL)/Флора (EST)
Линкольн Ред Импс (GIB)/ЧФР Клуж (ROU)
Группа 2
Сеянные
Славия (CZE)
Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB)
Рейнджерс (SCO)
Несеянные
Мальме (SWE)/ХИК (FIN)
Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)
Ференцварош (HUN)/Жальгирис (LTU)
Путь представителей лиг
Сеянные
Шахтер (UKR)
Бенфика (POR)
Монако (FRA)
Селтик (SCO)/Митьюлланд (DEN)
Несеянные
Генк (BEL)
ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR)
Спартак (RUS)
Рапид (AUT)/Спарта (CZE)
Матчи 3 этапа квалификации состоятся 3/4 и 10 августа. Победители пар пройдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов (жеребьевка запланирована на 2 августа). Команды, вылетевшие из Пути представителей лиг, попадут в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие команды из Пути чемпионов выходят в плей-офф квалификации ЛЕ.