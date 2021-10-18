В воскресенье, 17 октября, состоялись 7 поединков чемпионата Франции. Результаты узнавайте в этой новости на Футбол 24/

Лига 1 2021/22, 10-й тур

Труа – Ницца – 1:0

Гол: Бальде, 4

Бордо – Нант – 1:1

Голы: Хванг, 62 – Чиривелья, 75

Брест – Реймс – 1:1

Голы: Оноре, 74 – Фейи, 12

Метц – Ренн – 0:3

Голы: Лаборд, 24, Сулемана, 36, Терье, 45

Страсбур – Сент-Этьен – 5:1

Голы: Ле Маршан, 26, Юссуф, 38 (аг), Гамейро, 69, Айорк, 73 – Хазри, 45+4 (пен)

Монпелье – Ланс – 1:0

Гол: Мавидиди, 47

Марсель – Лорьян – 4:1

Голы: Камара, 27, Гендузи, 56, 90+1, Милик, 86 – Лорьян, 13

Труа дома принимал Ниццу. Несмотря на минимальное преимущество гостей, победу праздновали именно хозяева. Все решил гол Бальде уже на четвертой минуте. Арендованный у Динамо Жерсон Родригес наблюдал за поединком с трибун из-за перебора желтых карточек.

Лорьян и Марсель, соседи в турнирной таблице, встретились в очном поединке. Перед стартом матча оба имели по 14 зачетных баллов. Лорьян вышел вперед с пенальти, но "олимпийцы" собрались и разбили визави, забив 4 мяча в ответ. Это позволило им запрыгнуть на 3 место.

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Брест и Реймс разошлись миром, а Бордо и Нант тоже расписали голевую ничью. Ренну же удалось без проблем разгромить Метц, забив три безответных гола. Ужас Сент-Этьена в текущем сезоне продолжается – их разгромил Страсбур со счетом 5:1, из-за чего "зеленые" так и остались на последней строчке.

Ланс, который является одним из лидеров нынешнего чемпионата, уступил Монпелье. Судьбу встречи решил единственный гол Мавидиди на старте второго тайма.