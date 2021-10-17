Состоялись очередные матчи 10-го тура Лиги 1. Счет и обзор поединков читайте в этой новости на "Футбол 24".

Франция, 10 тур

Клермон – Лилль – 1:0

Гол: Н'Симба, 32

Лион – Монако – 2:0

Голы: Экамби, 75 (п), Денайер, 90

Действующего чемпиона продолжает лихорадить. Лилль после смены тренера и кадровых перестановок совсем не напоминает команду, которая в прошлом году на равных вела борьбу с ПСЖ. Очередной непреодолимым препятствием для "догов" стал Клермон. Новичок Лиги 1 одержал минимальную победу благодаря голу Н'Симба в первом тайме.

Лион в центральном матче тура одолел Монако. "Ткачи" в течение всего матча владели ощутимым преимуществом, но воплотить его в результат смогли только в конце матча. Сломать оборонительные редуты монегасков помог пенальти, который реализовал Экамби. Уже на последней минуте Денайер сделал счет более убедительным. Победа позволила Лиону опередить Монако и приблизиться к зоне ЛЧ.