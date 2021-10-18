У неділю, 17 жовтня, відбулись 7 поєдинків чемпіонату Франції. Результати дізнавайтесь у цій новині на Футбол 24.

Ліга 1 2021/22, 10-й тур

Труа – Ніцца – 1:0

Гол: Бальде, 4

Бордо – Нант – 1:1

Голи: Хванг, 62 – Чірівелья, 75

Брест – Реймс – 1:1

Голи: Онора, 74 – Фейї, 12

Метц – Ренн – 0:3

Голи: Лаборд, 24, Сулемана, 36, Тер'є, 45

Страсбур – Сент-Етьєн – 5:1

Голи: Ле Маршан, 26, Юссуф, 38 (аг), Гамейро, 69, Айорк, 73 – Хазрі, 45+4 (пен)

Монпельє – Ланс – 1:0

Гол: Мавідіді, 47

Марсель – Лор'ян – 4:1

Голи: Камара, 27, Гендузі, 56, 90+1, Мілік, 86 – Лор'єнте, 13

Труа вдома приймав Ніццу. Незважаючи на мінімальну перевагу гостей, звитягу сенсаційно святкували саме господарі. Все вирішив гол Бальде вже на четвертій хвилині. Орендований у Динамо Жерсон Родрігес спостерігав за поєдинком з трибун через перебір жовтих карток.

Лор'ян і Марсель, сусіди у турнірній таблиці, зустрілись в очному двобої. Перед стартом матчу обоє мали по 14 залікових балів. Лор'ян вийшов вперед з пенальті, але "олімпійці" зібрались та розтрощили візаві, забивши 4 м'ячі у відповідь. Це дозволило їм застрибнути на 3 сходинку.

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Брест і Реймс розійшлись миром, а Бордо і Нант теж розписали гольову нічию. Ренну ж вдалось без проблем розгромити Метц, забивши три голи без відповіді. Жахіття Сент-Етьєна у поточному сезоні продовжується – їх розгромив Страсбур із рахунком 5:1, через що "зелені" так і залишились на останній сходинці.

Ланс, який є одним із лідерів нинішнього чемпіонату, поступився Монпельє. Долю зустрічі вирішив єдиний гол Мавідіді на старті другого тайму.

Турнірна таблиця Ліги 1