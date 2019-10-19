Лига 1: Лион продолжил впечатляющую безвыигрышную серию, Тулуза победила Лилль

Состоялись очередные матчи 10-го тура чемпионата Франции.
Лига 1, 10-й тур
Лион – Дижон – 0:0
Анже – Брест – 0:1
Гол: Кардона, 61
Метц – Нант – 1:0
Гол: Диалло, 87
Удаление: Ваг, 62 (Н)
Ним – Амьен – 1:1
Гол: Мартинес, 41 – Калабрези, 90+5
Реймс – Монпелье – 1:0
Гол: Абдельхамид, 2
Тулуза – Лилль – 2:0
Голы: Саного, 58, Градель, 66 – Фонте, 90+3
Нереализованый пенальти: Градель, 81 (Т)
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Лион расписал "сухую" ничью с Дижоном и продолжил безвыигрышную серию в чемпионате Франции до 8-ми матчей.
Брест благодаря единственному голу в матче переиграл Анже. Также Метц одержал минимальную победу над Нантом. Ним и Амьен обменялись голами и разделили очки.
Реймс дома победил Монпелье, а Тулузе удалось переиграть Лилль.
Турнирная таблица Лиги 1