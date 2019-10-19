Лига 1: Лион продолжил впечатляющую безвыигрышную серию, Тулуза победила Лилль

Состоялись очередные матчи 10-го тура чемпионата Франции.

Лига 1, 10-й тур

Лион – Дижон – 0:0

Анже – Брест – 0:1

Гол: Кардона, 61

Метц – Нант – 1:0

Гол: Диалло, 87

Удаление: Ваг, 62 (Н)

Ним – Амьен – 1:1

Гол: Мартинес, 41 – Калабрези, 90+5

Реймс – Монпелье – 1:0

Гол: Абдельхамид, 2

Тулуза – Лилль – 2:0

Голы: Саного, 58, Градель, 66 – Фонте, 90+3

Нереализованый пенальти: Градель, 81 (Т)

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Лион расписал "сухую" ничью с Дижоном и продолжил безвыигрышную серию в чемпионате Франции до 8-ми матчей.

Брест благодаря единственному голу в матче переиграл Анже. Также Метц одержал минимальную победу над Нантом. Ним и Амьен обменялись голами и разделили очки.

Реймс дома победил Монпелье, а Тулузе удалось переиграть Лилль.

Турнирная таблица Лиги 1