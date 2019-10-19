Ліга 1: Ліон продовжив вражаючу безвиграшну серію, Тулуза перемогла Лілль

Відбулись чергові матчі 10-го туру чемпіонату Франції.
Ліга 1, 10-й тур
Ліон – Діжон – 0:0
Анже – Брест – 0:1
Гол: Кардона, 61
Метц – Нант – 1:0
Гол: Діалло, 87
Вилучення: Ваг, 62 (Н)
Нім – Ам'єн – 1:1
Голи: Мартінес, 41 – Калабрезі, 90+5
Реймс – Монпельє – 1:0
Гол: Абдельхамід, 2
Тулуза – Лілль – 2:0
Голи: Саного, 58, Градель, 66
Нереалізований пенальті: Градель, 81 (Т)
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Ліон розписав "суху" нічию з Діжоном та продовжив безвиграшну серію в чемпіонаті Франції до 8-ми матчів.
Брест завдяки єдиному голу у матчі переграв Анже. Також Метц здобув мінімальну перемогу над Нантом. Нім та Ам'єн обмінялись голами та розділили очки.
Реймс вдома переміг Монпельє, а Тулузі вдалось розбити Лілль.
Турнірна таблиця Ліги 1