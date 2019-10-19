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Ліга 1: Ліон продовжив вражаючу безвиграшну серію, Тулуза перемогла Лілль

22:58 24 Читать на русском
Ліга 1: Ліон продовжив вражаючу безвиграшну серію, Тулуза перемогла Лілль
Ліон – Діжон / Фото ФК Ліон

Відбулись чергові матчі 10-го туру чемпіонату Франції.

Ліга 1, 10-й тур

Ліон – Діжон – 0:0

Анже – Брест – 0:1

Гол: Кардона, 61

Метц – Нант – 1:0

Гол: Діалло, 87

Вилучення: Ваг, 62 (Н)

Нім – Ам'єн – 1:1

Голи: Мартінес, 41 – Калабрезі, 90+5

Реймс – Монпельє – 1:0

Гол: Абдельхамід, 2

Тулуза – Лілль – 2:0

Голи: Саного, 58, Градель, 66

Нереалізований пенальті: Градель, 81 (Т)

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Ліон розписав "суху" нічию з Діжоном та продовжив безвиграшну серію в чемпіонаті Франції до 8-ми матчів.

Брест завдяки єдиному голу у матчі переграв Анже. Також Метц здобув мінімальну перемогу над Нантом. Нім та Ам'єн обмінялись голами та розділили очки.

Реймс вдома переміг Монпельє, а Тулузі вдалось розбити Лілль.

Турнірна таблиця Ліги 1

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