Ренн принимал Бордо в рамках 21 тура чемпионата Франции. Читайте отчет на Футбол 24.

Лига 1, 21-й тур

Ренн – Бордо – 6:0

Голы: Терьер, 32, Бурижо, 43, Лаборд, 61, Труфер, 69, Гирасси, 89, 90+1

Удаление: Сиссоко, 50

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Еще до свистка на перерыв футболисты Ренна двумя голами сняли почти все вопросы по поводу победителя поединка

На старте второго тайма положение Бордо ухудшилось, гости остались в меньшинстве. Ренн удачно воспользовался численным преимуществом и еще четыре раза отличился в воротах соперника.

Победа позволила Ренну подняться на 4-е место, Бордо остался в зоне вылета – 19-е место.

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