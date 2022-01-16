Ренн уничтожил Бордо с "хоккейным" счетом – видео погрома
Ренн принимал Бордо в рамках 21 тура чемпионата Франции. Читайте отчет на Футбол 24.
Лига 1, 21-й тур
Ренн – Бордо – 6:0
Голы: Терьер, 32, Бурижо, 43, Лаборд, 61, Труфер, 69, Гирасси, 89, 90+1
Удаление: Сиссоко, 50
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Еще до свистка на перерыв футболисты Ренна двумя голами сняли почти все вопросы по поводу победителя поединка
На старте второго тайма положение Бордо ухудшилось, гости остались в меньшинстве. Ренн удачно воспользовался численным преимуществом и еще четыре раза отличился в воротах соперника.
Победа позволила Ренну подняться на 4-е место, Бордо остался в зоне вылета – 19-е место.
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