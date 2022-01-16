Ліга 1, 21-й тур

Лор'ян – Анже – 0:0

Вилучення: Думбія, 14 (А)

Монако – Клермон – 4:0

Голи: Діоп, 45+1, Бен-Єддер, 55, 62 (пен.), Сілва, 83

Реймс – Метц – 0:1

Гол: Ніане, 61

Труа – Ліон – 0:1

Гол: Дембеле, 33 (пен.)

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Монако впевнено підбирається до зони єврокубків. Цього разу від королівського клубу постраждав скоромний Клермон. Господарі повністю контролювали хід гри і забили супернику 4 м'ячі без відповіді. Перемога дозволила піднятись монегаскам на 5-ту сходинку.

Ліон не знав смаку перемогу ще з листопада, і нарешті фани команди отримали причину для радості. У виїзному поєдинку проти Труа гості завдяки реалізованому пенальті змогли вирвати три очки. За Труа весь матч на полі провів нападник Динамо Жерсон Родрігес, який не потрапляв до заявки останні 5 поєдинків.

В інших матчах дня Метц мінімально здолав Реймс, Лор'ян та Анже сильнішого не виявили.

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