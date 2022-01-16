Ліга 1: форвард Динамо не врятував Труа від поразки Ліону, Монако розгромив новачка турніру
Відбулась низка поєдинків 21-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт матчів на Футбол 24.
Ліга 1, 21-й тур
Лор'ян – Анже – 0:0
Вилучення: Думбія, 14 (А)
Монако – Клермон – 4:0
Голи: Діоп, 45+1, Бен-Єддер, 55, 62 (пен.), Сілва, 83
Реймс – Метц – 0:1
Гол: Ніане, 61
Труа – Ліон – 0:1
Гол: Дембеле, 33 (пен.)
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Монако впевнено підбирається до зони єврокубків. Цього разу від королівського клубу постраждав скоромний Клермон. Господарі повністю контролювали хід гри і забили супернику 4 м'ячі без відповіді. Перемога дозволила піднятись монегаскам на 5-ту сходинку.
Ліон не знав смаку перемогу ще з листопада, і нарешті фани команди отримали причину для радості. У виїзному поєдинку проти Труа гості завдяки реалізованому пенальті змогли вирвати три очки. За Труа весь матч на полі провів нападник Динамо Жерсон Родрігес, який не потрапляв до заявки останні 5 поєдинків.
В інших матчах дня Метц мінімально здолав Реймс, Лор'ян та Анже сильнішого не виявили.