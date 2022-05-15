"У нас перечень игроков сформирован. Мы столкнулись с определенными проблемами. У нас травмировался Назаренко, он не поедет с нами на сбор, довольно тяжелая травма — перелом голеностопа.

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Также, на сегодняшний день, есть проблема с Бражко, но надеемся, что она решится в положительную сторону", – сказал Ротань в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, сборная Украины U-21 в Стамбуле 17 мая приступит к подготовке к решающим матчам отбора на Евро-2023 против Фарерских островов, Северной Македонии, Франции и Армении (1, 5, 9 и 12 июня соответственно).

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