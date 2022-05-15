"У нас перелік гравців сформований. Ми зіштовхнулися з певними проблемами. У нас травмувався Назаренко, він не поїде з нами на збір, досить тяжка травма — перелом гомілкостопу.

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Також, на сьогоднішній день, є проблема з Бражком, але сподіваємось, що вона вирішиться у позитивний бік", – сказав Ротань у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, збірна України U-21 у Стамбулі 17 травня розпочне підготовку до вирішальних матчів відбору на Євро-2023 проти Фарерських островів, Північної Македонії, Франції та Вірменії (1, 5, 9 й 12 червня відповідно).

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