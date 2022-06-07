"Раздевалку Кардиффа никогда не забуду... 20 минут после матча мы просто сидели в тишине. Еще 2 часа назад до мечты оставался один шаг, а сейчас ее даже нет на горизонте. Трудно, потому что понимаешь, что мечта была не только твоя, но и миллионов людей.

Мудрик болезненно переживает прощание Украины с Мундиалем – партнеры бросились утешать таланта

Наши болельщики самые лучшие. Спасибо каждому. Но также хочу поблагодарить болельщиков из Шотландии и Уэльса. Я не помню, когда еще не наши трибуны так горячо нас поддерживали. Также хочу поблагодарить соперников. Особенно Аарона Рэмзи, который зашел после матча в раздевалку и подошел к каждому.

Знаю, что мечта не исчезла. У нее просто новые временные рамки. Главная победа страны ждет нас впереди. Слава Украине!" – написал Сидорчук в Instagram.

"ФІФА, це велика ганьба": чорний день у Кардіффі, росіяни наVARили, Ребров і Шевченко на порозі – прощавай, Мундіаль!