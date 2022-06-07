Полузащитник Шахтера тяжело переживает поражение от Уэльса и потерю надежд выйти на чемпионат мира.

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"Наши болельщики, наши воины и вообще все украинцы заслуживали победы. К сожалению, сегодня мы не смогли подарить вам эту победу, но мы все надеемся, что наша победа еще впереди. Спасибо", – написал Мудрик в Instagram, прикрепив печальную песню.

В комментариях 21-летнего полузащитника попытались подбодрить одноклубники – Анатолий Трубин и Додо.