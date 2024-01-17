Похоже, что оккупанты не могут найти общий язык между собой.

Фанат донецкого Шахтера, военный и общественный активист Виталий Овчаренко в своем Telegram-канале сообщил о смерти одного из лидеров фанатского движения московского ЦСКА – Андрея Малосолова.

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Произошло это во время разделения гуманитарной помощи в оккупированном Мариуполе. Там у него возник конфликт с кадыровцами. Один из них ударил Малосолова, а тот упал и ударился головой. После этого Малосолов отправился в Москву, где и умер через 10 дней после конфликта. Российские СМИ сообщают, что это произошло еще в мае 2023 года.

Следует добавить, что Малосолов в свое время был руководителем пресс-службы Российского футбольного союза.

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