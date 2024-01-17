Схоже, що окупанти не можуть знайти спільну мову між собою.

Фанат донецького Шахтаря, військовий та громадський активіст Віталій Овчаренко у своєму Telegram-каналі повідомив про смерть одного з лідерів фанатського руху московського ЦСКА – Андрія Малосолова.

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Сталось це під час поділу гуманітарної допомоги в окупованому Маріуполі. Там у нього виник конфлікт із кадирівцями. Один із них вдарив Малосолова, а той впав і вдарився головою. Після цього Малосолов вирушив до Москви, де і помер через 10 днів після конфлікту. Російські ЗМІ повідомляють, що це сталось ще в травні 2023 року.

Слід додати, що Малосолов свого часу був керівником прес-служби Російського футбольного союзу.

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