Лидер Первой лиги Рух минимально уступил вице-чемпиону Беларуси БАТЭ

Серебряный призер чемпионата Беларуси – барисовский БАТЭ – в товарищеском матче минимально победил Рух. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
Рух – БАТЭ – 0:1
Гол: Нехайчик, 84
Рух объявил о переходе первого грузина в истории клуба
Львовский Рух не смог на позитивной ноте завершить первые зимние сборы в Турции. Подопечные Юрия Бакалова уступили самому титулованному клубу Беларуси со счетом 0:1.
В первом тайме обе команды создали по одному опасному моменту и ушли на перерыв при ничейном счете. После отдыха игра проходила в похожем русле и лишь под конец матча оборона львовян допустила ошибку: Павел Нехайчик ворвался в штрафную украинцев, положил на замахе голкипера Руха Романа Мысака и принес БАТЭ победу. К слову, этот гол стал первым пропущенным для "желто-черных" на турецких сборах.
Интересно, что за игрой лично наблюдали президент Руха Григорий Козловский и главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский, с командой которого и сыграют свой первый поединок во второй части сезона львовяне.
Напомним, после 19 туров Рухе занимает первую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 39 очков.
УПЛ – самый грубый европейский чемпионат, Львов в топ-10 мирового рейтинга