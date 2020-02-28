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Лидер Первой лиги Рух минимально уступил вице-чемпиону Беларуси БАТЭ

20:07 33 Читати українською
Лидер Первой лиги Рух минимально уступил вице-чемпиону Беларуси БАТЭ
Рух перед матчем с БАТЭ / ФК Рух

Серебряный призер чемпионата Беларуси – барисовский БАТЭ – в товарищеском матче минимально победил Рух. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Рух – БАТЭ – 0:1

Гол: Нехайчик, 84

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Львовский Рух не смог на позитивной ноте завершить первые зимние сборы в Турции. Подопечные Юрия Бакалова уступили самому титулованному клубу Беларуси со счетом 0:1.

В первом тайме обе команды создали по одному опасному моменту и ушли на перерыв при ничейном счете. После отдыха игра проходила в похожем русле и лишь под конец матча оборона львовян допустила ошибку: Павел Нехайчик ворвался в штрафную украинцев, положил на замахе голкипера Руха Романа Мысака и принес БАТЭ победу. К слову, этот гол стал первым пропущенным для "желто-черных" на турецких сборах.

Интересно, что за игрой лично наблюдали президент Руха Григорий Козловский и главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский, с командой которого и сыграют свой первый поединок во второй части сезона львовяне.

Напомним, после 19 туров Рухе занимает первую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 39 очков.

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Рух Рух Первая лига 2019/20 БАТЭ БАТЭ Первая лига Товарищеские матчи
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