Лидер Первой лиги Рух минимально уступил вице-чемпиону Беларуси БАТЭ

Серебряный призер чемпионата Беларуси – барисовский БАТЭ – в товарищеском матче минимально победил Рух. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Рух – БАТЭ – 0:1

Гол: Нехайчик, 84

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Львовский Рух не смог на позитивной ноте завершить первые зимние сборы в Турции. Подопечные Юрия Бакалова уступили самому титулованному клубу Беларуси со счетом 0:1.

В первом тайме обе команды создали по одному опасному моменту и ушли на перерыв при ничейном счете. После отдыха игра проходила в похожем русле и лишь под конец матча оборона львовян допустила ошибку: Павел Нехайчик ворвался в штрафную украинцев, положил на замахе голкипера Руха Романа Мысака и принес БАТЭ победу. К слову, этот гол стал первым пропущенным для "желто-черных" на турецких сборах.

Интересно, что за игрой лично наблюдали президент Руха Григорий Козловский и главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский, с командой которого и сыграют свой первый поединок во второй части сезона львовяне.

Напомним, после 19 туров Рухе занимает первую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 39 очков.

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