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Рух объявил о переходе первого грузина в истории клуба

14:55 18 Читати українською
Рух объявил о переходе первого грузина в истории клуба
Рати Ардазишвили / фото: ФК Рух

Львовский Рух продолжает готовиться к возобновлению регулярного сезона в Первой лиге.

Ряды "желто-черных" на турецких сборах пополнил талантливый грузинский плеймейкер Рати Ардазишвили. Соглашение с легионером заключено на три с половиной года, сообщает пресс-служба львовян.

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Рати Ардазишвили – первый грузин в истории Руха. Кстати, новичок уже успел отметиться голом за новую команду в товарищеском матче против Миная. Предыдущими клубами в карьере 22-летнего игрока были грузинские Локомотив (Тбилиси) и Чихури (Сачхере), в котором провел последние полгода в аренде.

Напомним, что Рух лидирует в турнирной таблице Первой лиги. Первый тур после зимнего перерыва в Первой лиге состоится 22 марта.

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