Лідер Першої ліги Рух мінімально поступився віце-чемпіону Білорусі БАТЕ

Срібний призер чемпіонату Білорусі – барісавський БАТЕ – у товариському матчі мінімально переміг Рух. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Рух – БАТЕ – 0:1

Гол: Нехайчик, 84

Рух оголосив про перехід першого грузина в історії клубу

Львівський Рух не зміг на позитивній ноті завершити перші зимові збори у Туреччині. Підопічні Юрія Бакалова поступились найтитулованішому клубу Білорусі з рахунком 0:1.

У першому таймі обидві команди створили по одному небезпечному моменту і пішли на перерву за нічийного рахунку. Після відпочинку гра проходила у схожому руслі і лише під кінець матчу оборона львів’ян припустилась помилки: Павло Нехайчик увірвався до штрафного майданчика українців, поклав на замасі голкіпера Руху Романа Мисака і приніс БАТЕ перемогу. До слова, цей гол став першим пропущеним для "жовто-чорних" на турецьких зборах.

Цікаво, що за грою особисто спостерігали президент Руху Григорій Козловський та головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський, з командою якого і зіграють свій перший поєдинок у другій частині сезону львів’яни.

Нагадаємо, після 19 турів Рух посідає першу сходинку турнірної таблиці Першої ліги, набравши 39 очок.

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