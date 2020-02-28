toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Товариські матчі
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Лідер Першої ліги Рух мінімально поступився віце-чемпіону Білорусі БАТЕ

20:05 68 Читать на русском
Лідер Першої ліги Рух мінімально поступився віце-чемпіону Білорусі БАТЕ
Рух перед матчем з БАТЕ / ФК Рух

Срібний призер чемпіонату Білорусі – барісавський БАТЕ – у товариському матчі мінімально переміг Рух. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Рух – БАТЕ – 0:1

Гол: Нехайчик, 84

Рух оголосив про перехід першого грузина в історії клубу

Львівський Рух не зміг на позитивній ноті завершити перші зимові збори у Туреччині. Підопічні Юрія Бакалова поступились найтитулованішому клубу Білорусі з рахунком 0:1.

У першому таймі обидві команди створили по одному небезпечному моменту і пішли на перерву за нічийного рахунку. Після відпочинку гра проходила у схожому руслі і лише під кінець матчу оборона львів’ян припустилась помилки: Павло Нехайчик увірвався до штрафного майданчика українців, поклав на замасі голкіпера Руху Романа Мисака і приніс БАТЕ перемогу. До слова, цей гол став першим пропущеним для "жовто-чорних" на турецьких зборах.

Цікаво, що за грою особисто спостерігали президент Руху Григорій Козловський та головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський, з командою якого і зіграють свій перший поєдинок у другій частині сезону львів’яни.

Нагадаємо, після 19 турів Рух посідає першу сходинку турнірної таблиці Першої ліги, набравши 39 очок.

УПЛ – найбільш грубий європейський чемпіонат, Львів у топ-10 світового рейтингу

blog_ava
Шахтар і жеребкування 1/8 ЛЄ: відомі потенційні суперники – найкращий і найгірший варіанти
09:00
23058
Теги
Рух Рух Перша ліга 2019/20 БАТЕ БАТЕ Перша ліга Товариські матчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
16
хв
Фортуна
21:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук