Лидер Барселоны переехал фанатку и не скрылся – клуб быстро отреагировал
16:08 - Читати українською
Уругвайский защитник Барселоны Рональд Араухо попал в неприятный инцидент у клубной базы.
Араухо приостановился для общения с фанатами Барселоны. Потом медленно тронулся, но ненароком наехал на болельщицу.
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С женщиной в итоге все в порядке. Араухо не скрылся с места происшествия, а Барселона вызвала медицинскую помощь для пострадавшей.
Араухо в последние сезоны превратился в основного защитника Барселоны и лидера команды. В настоящее время уругваец восстанавливается после травмы.
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