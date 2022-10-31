Уругвайский защитник Барселоны Рональд Араухо попал в неприятный инцидент у клубной базы.

Араухо приостановился для общения с фанатами Барселоны. Потом медленно тронулся, но ненароком наехал на болельщицу.

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С женщиной в итоге все в порядке. Араухо не скрылся с места происшествия, а Барселона вызвала медицинскую помощь для пострадавшей.

Араухо в последние сезоны превратился в основного защитника Барселоны и лидера команды. В настоящее время уругваец восстанавливается после травмы.