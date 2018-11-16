Ліа націй: Словенії не вистачило гола Вербіча для перемоги над Норвегією, Данія обіграла Уельс

Відбулися чергові поєдинки Ліги націй у дивізіонах В та С.
Данія на виїзді у матчі з драматичною розв'язкою здолала Уельс. Йоргенсен на 42-й хвилині вивів гостей вперед. Наприкінці поєдинку команди забили ще по голу. На 88-й забив Брейтуейт, а через 2 хвилини відзначився Бейл. Данія після цього матчу забезпечила собі вихід у Лігу А.
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У дивізіоні С Словенія після голу динамівця Вербіча не втримала перемогу над Норвегією Йонсен приніс скандивам нічию.
Болгарія змогла врятуватися у матчі з Кіпром. На гол Зачарію точним ударом відповів Дімітров.
Після цього матчу Болгарія та Норвегія лідирують у своїй групі, маючи по 10 очок. Словенія має примарні шанси врятуватися від вильоту у дивізіон D.
Ліга націй. Дивізіон С
Уельс – Данія – 1:2
Голи: Бейл, 90 – Йоргенсен, 43, Брейтуейт, 88
Ліга націй. Дивізіон В
Словенія – Норвегія – 1:1
Голи: Вербіч, 9 – Йонсен, 85
Кіпр – Болгарія – 1:1
Голи: Зачарію, 24 – Дімітров, 89