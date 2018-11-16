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Ліа націй: Словенії не вистачило гола Вербіча для перемоги над Норвегією, Данія обіграла Уельс

23:43 45 Читать на русском
Ліа націй: Словенії не вистачило гола Вербіча для перемоги над Норвегією, Данія обіграла Уельс
Уельс – Данія – 0:1

Відбулися чергові поєдинки Ліги націй у дивізіонах В та С.

Данія на виїзді у матчі з драматичною розв'язкою здолала Уельс. Йоргенсен на 42-й хвилині вивів гостей вперед. Наприкінці поєдинку команди забили ще по голу. На 88-й забив Брейтуейт, а через 2 хвилини відзначився Бейл. Данія після цього матчу забезпечила собі вихід у Лігу А.

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У дивізіоні С Словенія після голу динамівця Вербіча не втримала перемогу над Норвегією Йонсен приніс скандивам нічию.

Болгарія змогла врятуватися у матчі з Кіпром. На гол Зачарію точним ударом відповів Дімітров.

Після цього матчу Болгарія та Норвегія лідирують у своїй групі, маючи по 10 очок. Словенія має примарні шанси врятуватися від вильоту у дивізіон D.

Ліга націй. Дивізіон С

Уельс – Данія – 1:2

Голи: Бейл, 90 – Йоргенсен, 43, Брейтуейт, 88

Ліга націй. Дивізіон В

Словенія – Норвегія – 1:1

Голи: Вербіч, 9 – Йонсен, 85

Кіпр – Болгарія – 1:1

Голи: Зачарію, 24 – Дімітров, 89

Ліга націй5 тур

Кіпр - Болгарія: П'ятниця 16 листопада 2018

Кіпр
Матч завершено
1 : 1
Болгарія
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Ліга націй Болгарія Болгарія Кіпр - Болгарія Словенія - Норвегія Словенія Словенія Кіпр Кіпр Норвегія Норвегія Данія Данія Уельс Уельс Уельс - Данія
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