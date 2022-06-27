По словам тренера, в сезоне 2022/23 Левый берег не будет представлен ни на профессиональном, ни на аматорском уровнях.

"Известие о войне застало нашу команду в Турции, где проходил учебно-тренировочный сбор. После этого все разъехались, кто куда. Одни 5 марта вернулись в Украину, а другие продолжили свое пребывание за границей. А в конце того же месяца от президента Левого берега Николая Лавренко мы узнали, что профессионального клуба больше не будет.

Первая лига рискует потерять еще один клуб – полуфиналист Кубка Украины может прекратить существование на время войны

После этого все члены команды – как футболисты, так и ее руководство 31 марта написали заявления об уходе. Что и говорить, для всех нас наступили непростые времена. Лично мне было тяжело вплоть до слез на глазах наблюдать за последними тренировками Левого берега – команды, готовой сделать шаг к выходу на более высокий уровень. Но что поделаешь: так сложилась жизнь.

Сейчас продолжается строительство стадиона, делается акцент и на развитие детского футбола в клубной Академии. В Левый берег приходят все желающие, с которыми работают наши детские тренеры. Чего не скажешь о нас, тренерах профессиональной команды.

К сожалению, проведенная нами титаническая работа, как и все наши мечты, желания и помыслы была разрушена рашистами. Эти ублюдки нарушили всю нашу жизнь, в том числе и футбольную. И не только в Украине и Европе, но и во всем мире. Никто даже и подумать не мог, что нечто подобное возможно в ХХI веке! Но, как оказалось, идиотизм и шизофрения одного человека могут внести существенные коррективы в жизнь многих миллионов людей. Зло оказалось гораздо более циничным, коварным и ужасным, чем все мы могли представить", – цитирует Бузника Ua-football.

Напомним, на момент остановки Второй лиги из-за войны Левый берег занимал второе место в группе А, отставая от львовских Карпат на 2 очка.

Россия напала на Украину: Вернидуб подписывает чемпиона, бунтарь Динамо намекает на трансфер, потеря еще 2 клубов (LIVE)