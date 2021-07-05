"Англия доминировала по ходу матча и задавала темп, полностью контролировала ход встречи. У нас было всего несколько моментов. Видно было, что англичане в любой момент могут ускориться, мы – нет. Мы играли на максимуме своих возможностей.

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Приятно, что ребята не сбились на навал, а пытались комбинировать. Даже при всей беззубости ребята пытались играть в свою игру.

У нас в стране завышенные ожидания от этой сборной. Мы ждем от наших ребят большего, чем они могут дать. Нам очень повезло со Швецией. Мы надеялись на чудо. Перед Евро максимумом казался выход из группы", – сказал Левченко в программе "Великий футбол".

Напомним, в этом году сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где крупно уступили национальной команде Англии со счетом 0:4.

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