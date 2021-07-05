"Англія домінувала по ходу матчу і задавала темп, повністю контролювала хід зустрічі. У нас було всього декілька моментів. Видно було, що англійці у будь-який момент можуть прискоритися, ми – ні. Ми грали на максимумі своїх можливостей.

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Приємно, що хлопці не збилися на навал, а намагалися комбінувати. Навіть при всій беззубості хлопці намагалися грати у свою гру.

У нас в країні завищені очікування від цієї збірної. Ми чекаємо від наших хлопців більшого, ніж вони можуть дати. Нам дуже пощастило зі Швецією. Ми сподівалися на диво. До Євро максимумом здавався вихід з групи", – сказав Левченко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, цього року збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де розгромно поступились національній команді Англії з рахунком 0:4.

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