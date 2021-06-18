"В первом тайме ребята играли очень хорошо, мне понравилось, как ребята начали – очень агрессивно, очень надежно. То, что вместо Сидорчука вышел Степаненко, – вполне нормально и логично, а то, что вышел Шапаренко, меня немного насторожило, хотя он очень спокойно сыграл, не было никаких срывов, провалов.

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Наша большая проблема, что у нас нет большой скамейки запасных. Выходят ребята, особенно во втором тайме, и они не усилили игру. У нас есть лидеры, которые играют в стартовом составе. Мне очень понравилось, как мы сыграли первый тайм, особенно движение, было желание, которого нам в последних играх не занимать, снова проявили свои качества Яремчук и Ярмоленко", – сказал Левченко в эфире Футбол 1.

Заметим, в последнем туре "сине-желтые" встретятся с Австрией. Сейчас у команд по 3 очка, но Украина имеет преимущество по дополнительным показателям и расположилась второй.

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