Нападающий сборной Австрии Саша Калайджич пытается дистанцироваться от мыслей о матче с Нидерландами (0:2) и думать о поединке с Украиной.

"Конечно, мы очень разочарованы. Мы хорошо начали, опасно контратаковали, но не смогли давить на них и создать опасные моменты. У Нидерландов очень хороший состав. Во втором тайме мы пропустили гол в очень неподходящий момент.

Нидерланды – Австрия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Ранний пенальти явно не сыграл нам на руку, но и без этого мы хотели играть в атакующий футбол, даже если у нас это и не очень хорошо получалось. Заслуженная победа Нидерландов. Нас же ждет самая важная игра в понедельник с Украиной", – цитирует Калайджича официальный сайт УЕФА.

Заметим, "сине-желтые" встретятся с подопечными Франко Роды уже 21 июня. Сейчас у команд по 3 очка, но Украина имеет преимущество по дополнительным показателям и расположилась второй.

Нідерланди – Австрія: Депай і Ко вийшли у плей-офф Євро та наблизили Україну до другого місця, жах Алаби дає оптимізм