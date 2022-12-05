Тренерский штаб "блаугранас" во главе с Хави не сможет рассчитывать на одну из своих главных звезд.

16 ноября дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации дал Роберту Левандовски 3 матча дисквалификации за выходки в 14 туре Примеры против Осасуны (2:1). Тогда поляк получил две желтые и якобы проявил пренебрежение к арбитру, показав что-то пальцем у носа.

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Барселона подала апелляцию, но она была отклонена. Наказание остается в силе: 1 поединок дисквалификации за удаление, еще 2 за жест к рефери. Это значит, что Левандовски не будет играть в первых трех встречах Примеры после ЧМ-2022 – против Эспаньола, Атлетико и Бетиса.

Каталонцы ушли на перерыв лидерами чемпионата Испании. Реал отстает на 2 очка. Левандовски забил за "сине-гранатовых" 18 мячей во всех турнирах, сыграв 19 матчей.