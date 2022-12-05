Тренерський штаб "блаугранас" на чолі з Хаві не зможе розраховувати на одну зі своїх головних зірок.

16 листопада дисциплінарний комітет Королівської іспанської футбольної федерації дав Роберту Лєвандовскі 3 матчі дискваліфікації за витівки у 14 турі Прімери проти Осасуни (2:1). Тоді поляк отримав дві жовті та нібито проявив зневагу до арбітра, щось показавши пальцем біля носа.

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Барселона подала апеляцію, але її було відхилено. Покарання залишається в силі: 1 поєдинок дискваліфікації за вилучення, ще 2 за жест до рефері. Це означає, що Лєвандовскі не гратиме у перших трьох зустрічах Прімери після ЧС-2022 – проти Еспаньйола, Атлетіко та Бетіса.

Каталонці пішли на перерву лідерами чемпіонату Іспанії. Реал відстає на 2 очки. Лєвандовскі забив за "синьо-гранатових" 18 м'ячів у всіх турнірах, зігравши 19 матчів.