"Лига чемпионов? Не думаю, что там могут сыграть клубы из-за пределов Европы. Я не знаю, что произойдет через несколько лет, но сегодня мне это кажется маловероятным.

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Если это будет Суперкубок УЕФА или что-нибудь такое, то почему бы и нет? Но в главных соревнованиях продолжат выступать европейцы. Сейчас я так вижу ситуацию", – приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, в прессе начали появляться слухи о возможности допуска саудовских клубов в европейские турниры, однако официальные представители УЕФА сразу отвергли эту идею.

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