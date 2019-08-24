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Лестер отдал Адриена Силву в аренду в Монако

08:50 21 Читати українською
Лестер отдал Адриена Силву в аренду в Монако
Адриен Силва / Официальный сайт Монако

Португальский хавбек так и не смог закрепиться в составе команды Брендана Роджерса.

Монако на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Адриена Силвы.

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Лестер отдал 30-летнего португальца в аренду на сезон 2019/20. Вторую часть предыдущей кампании Силва также провел в составе Монако, за который сыграл 15 матчей и не отличился ни одним результативным действием. Чемпион Европы 2016 года провел летнюю подготовку вместе с Лестером, однако не смог впечатлить главного тренера команды Брендана Роджерса.

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Напомним, этим летом состоялся трансфер хавбека в обратную сторону - Лестер выкупил у Монако бельгийца Юри Тилеманса.

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Англия Трансферы Адриен Силва Адриен Силва Монако Монако Лестер Сити Лестер Сити Франция
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