Лестер отдал Адриена Силву в аренду в Монако

Португальский хавбек так и не смог закрепиться в составе команды Брендана Роджерса.

Монако на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Адриена Силвы.

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Лестер отдал 30-летнего португальца в аренду на сезон 2019/20. Вторую часть предыдущей кампании Силва также провел в составе Монако, за который сыграл 15 матчей и не отличился ни одним результативным действием. Чемпион Европы 2016 года провел летнюю подготовку вместе с Лестером, однако не смог впечатлить главного тренера команды Брендана Роджерса.

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Напомним, этим летом состоялся трансфер хавбека в обратную сторону - Лестер выкупил у Монако бельгийца Юри Тилеманса.