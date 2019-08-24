Лестер віддав Адріена Сілву в оренду до Монако

Португальський хавбек так і не зміг закріпитися у складі команди Брендана Роджерса.

Монако на офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Адріена Сілви.

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Лестер віддав 30-річного португальця в оренду на сезон 2019/20. Другу частину попередньої кампанії Сілва також провів у складі Монако, за який зіграв 15 матчів і не відзначився жодною результативною дією. Чемпіон Європи 2016 року провів літню підготовку разом з Лестером, однак не зміг вразити головного тренера команди Брендана Роджерса.

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Нагадаємо, цього літа відбувся трансфер хавбека у зворотній бік – Лестер викупив у Монако бельгійця Юрі Тілеманса.