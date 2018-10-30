Лестер официально подтвердил гибель владельца клуба

Тайский владелец Лестера Вишай Шривадданапрабха трагически погиб.

Лестер на официальном сайте подтвердил, что Вишай Шривадданапрабха находился на борту вертолета, разбившегося у домашней арены клуба после матча Лестер – Вест Хэм (1:1), 27 октября.

Вертолет владельца Лестера разбился возле домашнего стадиона клуба – все детали

"С глубоким сожалением и разбитым сердцем мы подтверждаем, что владелец Лестера Вишай Шривадданапрабха, был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолет, перевозивший его и еще четырех человек, разбился возле стадиона King Power.

Ни один из пяти человек на борту не выжил.

Все мысли в клубе с семьей Шривадданапрабха и семьями тех, кто находился на борту в это трагическое время.

В лице Вичая мир потерял великого человека. Человека добра и щедрости, человека, чья жизнь определялась любовью, которую он посвятил своей семье, и тем, кого он так успешно возглавлял. Лестер был семьей под его руководством.

Мы будем поддерживать его взгляды на развитие клуба, который теперь является его наследием", – указал Лестер в официальном заявлении.