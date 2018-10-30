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Лестер официально подтвердил гибель владельца клуба

29 октября 00:29 707 Читати українською
Лестер официально подтвердил гибель владельца клуба
Вишай Шривадданапрабха

Тайский владелец Лестера Вишай Шривадданапрабха трагически погиб.

Лестер на официальном сайте подтвердил, что Вишай Шривадданапрабха находился на борту вертолета, разбившегося у домашней арены клуба после матча Лестер – Вест Хэм (1:1), 27 октября.

Вертолет владельца Лестера разбился возле домашнего стадиона клуба – все детали

"С глубоким сожалением и разбитым сердцем мы подтверждаем, что владелец Лестера Вишай Шривадданапрабха, был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолет, перевозивший его и еще четырех человек, разбился возле стадиона King Power.

Ни один из пяти человек на борту не выжил.

Все мысли в клубе с семьей Шривадданапрабха и семьями тех, кто находился на борту в это трагическое время.

В лице Вичая мир потерял великого человека. Человека добра и щедрости, человека, чья жизнь определялась любовью, которую он посвятил своей семье, и тем, кого он так успешно возглавлял. Лестер был семьей под его руководством.

Мы будем поддерживать его взгляды на развитие клуба, который теперь является его наследием", – указал Лестер в официальном заявлении.

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Главное Англия Лестер Сити Лестер Сити Вишай Шривадданапрабха
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