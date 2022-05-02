"Иногда я говорю своей жене: "Не хочу просыпаться, я хочу закончить все это". Но моя семья убеждает меня: "Ты должен отдать еще несколько лет, ты должен показать больше, ты должен попасть на чемпионат мира". Слава Богу, наша сборная Перу в одном шаге от этого. Поэтому, надеюсь, мне еще удастся сыграть на ЧМ.

Я отдал половину жизни футболу, еще в 16 лет попал в академию Шальке. На самом деле, я хотел бы научиться играть на фортепиано. Мне это всегда нравилось, хотя я еще не брался за дело. Но я верю, что у меня точно получится. Это то, чего мне не хватает в жизни.

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Еще мне нравится магия. На самом деле, это нравится большинству из нас. Я не стремлюсь быть фокусником, но хочу иметь хотя бы базу. Я знаю много трюков. У меня есть некоторые материалы: готовые карты, самодельный инвентарь... Я многому уже научился", – приводит слова Самбрано Ole.

Напомним, в январе 2018 года Динамо подписало перуанца на правах свободного агента. Защитник получил хороший контракт, но так и не сыграл ни одного официального матча за киевлян, регулярно бродил по арендах. 10 июля Самбрано исполнится 33, его соглашение с Бока Хуниорс рассчитано до конца года.

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