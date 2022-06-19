Очередной игрок Шахтера выходит на финишную прямую своего трудоустройства в топ-чемпионате.

Хавбек Маркос Антонио в Instagram опубликовал кадры из самолета, который должен доставить его в Рим для заключения контракта с Лацио.

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Подробности соглашения подтверждает Джанлука Ди Марцио. Шахтер получит 8 млн евро плюс 2 млн предусмотренных бонусами. 22-летний Антонио в Лацио должен заменить идущего свободным агентом Лукаса Лейву.

В текущем сезоне бразилец отыграл за Шахтер 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Зимой 2019-го "горняки" отдали Эшторилу за полузащитника 3,5 млн евро.

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