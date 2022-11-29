Нидерланды примут финал четырех, в котором определится победитель финальной стадии турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Полуфиналы состоятся в Роттердаме и Энсхеде 14 и 15 июня 2023 года, матч за третье место и финал – 18 июня. Жеребьевка полуфинальных пар состоится в январе 2023 года.

Напомним, что в финальную стадию пробились кроме Нидерландов, Хорватия, Италия и Испания.

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