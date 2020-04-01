"Михайличенко приказал ему выметаться из автобуса": откровенное признание экс-динамовца о загуле перед Евро

Бывший полузащитник Динамо, Металлиста, Ворсклы и других клубов Андрей Оберемко вспомнил инцидент перед чемпионатом Европы-2006. Тогда молодежная сборная Украины под руководством Алексея Михайличенко завоевала серебряные медали.

"Супруга Коли Ищенко подарила ему сына-первенца и мы всей командой решили отпраздновать это событие. Но так отпраздновали, что Саня Рыбка, прыгая с балкона гостиницы, распорол себе на руке сухожилие практически от запястья до локтя... Ночка обещала быть еще той. Зашивали "Рыбу" мы втихаря в ближайшей дежурной травматологии.

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Далее утром на завтраке случился неприятный случай с участием нашего игрока (называть фамилию не стану, может, он сам когда-нибудь расскажет)... Мы завтракали всей командой, одним из последних на завтрак входит этот футболист и, проходя мимо тренеров, небрежно им говорит: "Прияяяятного, Саныч". Мы быстро посадили его на место, но тренерский штаб насторожился. По дороге в аэропорт мы сидели на "галерке", в подавляющем большинстве тихо, но все "тот же игрок" никак не мог успокоиться и продолжал вести себя вызывающе. Приехав в аэропорт, Алексей Александрович велел не открывать двери автобуса и резко направился в нашу сторону. Шел он конкретно к нему и сказал дыхнуть. После чего буквально приказал выметаться ему из автобуса и, что в Португалию он не летит...

Ни в коем случае не оправдываю ни действия "отчисленного", ни, тем более, наши собственные "вечерние приключения"... Но надо понимать и принимать тот коллектив сборной. Мы все пошли к Михайличенко уговаривать вернуть и простить, так как получалось, что мы все тогда виноваты и всех нужно выгнать. Пришлось рассказать о случившемся накануне вылета, о важнейшем событии в жизни Коли Ищенко, а, значит, и в жизни всей команды, но о "Рыбе" мы промолчали. После уговоров "Саныч" все-таки согласился, и нам удалось вернуть виновного игрока, который, сев в такси, уже направлялся домой.

Впоследствии весь наш коллектив просто из кожи вон лез, чтобы доказать тренеру, что он не ошибся и мы его не подведем. Этот случай, а также последующие будут определяющими в успехе той команды", – написал Оберемко в Facebook.

Напомним, Украина U-21 на том чемпионате Европы дошла до финала, уступив сборной Нидерландов в решающем матче.

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