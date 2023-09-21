Легендарный в прошлом форвард Ромы и сборной Италии Винченцо Монтелла стал новым главным тренером сборной Турции. Как информирует официальный сайт Федерации футбола Турции (TFF), итальянский специалист подписал контракт до 2026 года.

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На этой должности Монтелла заменил Штефана Кунца, который проработал с "лунными звёздами" два года. Отношения немецкого специалиста с игроками команды испортились после поражения в товарищеском матче от Японии (2:4), когда Кунц высказал игрокам претензии по поводу отношения к игре.

Ранее Монтелла хорошо зарекомендовал себя в турецком клубе Адана Демирспор. Он знает реалии местного футбола изнутри, поэтому TFF доверила ему подготовку своей команды к Евро-2024 и ЧМ-2026.