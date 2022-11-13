Фехервар разгромил Кишварду в последнем матче чемпионата Венгрии в 2022 году. Украинец Богдан Леднев стал одним из героев поединка.

Чемпионат Венгрии, 16 тур

Фехервар – Кишварда – 4:1

Голы: Шён, 25, 31, Кастрати, 65, Дардай, 88 – Маковски, 62

Удаление: Карабелёв, 90+2

Третья команда чемпионата потерпела неожиданное фиаско. Еще до перерыва Фехервар забил дважды. Оба мяча в активе Саболча Шёна. Ассист на второй гол отдал Богдан Леднев. После перерыва гости сократили отставание, но это был последний гол Кишварды в матче.

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Фехервар забил еще 2 мяча. Леднев отдал еще один голевой пас – на этот раз на Кастрати, который спокойно обошел кипера и поразил пустые ворота. Точку в матче поставил Дардай. 4:1. Евгений Макаренко и Артем Шабанов весь матч провели в запасе Фехервара. На зимний перерыв команда украинцев ушла на 8-й позиции, имея 19 очков.

Интересно, что это первые результативные действия Богдана Леднева за Фехервар в сезоне 2022/23. И, может быть, последний матч за венгерскую команду – аренда атакующего хавбека рассчитана до конца года. Правда, Фехервар может выкупить 24-летнего украинца у Динамо.