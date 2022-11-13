Чемпіонат Угорщини, 16 тур

Фехервар – Кішварда – 4:1

Голи: Шьон, 25, 31, Кастраті, 65, Дардай, 88 – Маковскі, 62

Вилучення: Карабельов, 90+2

Третя команда чемпіонату зазнала несподіваного фіаско. Ще до перерви Фехервар забив двічі. Обидва м'ячі в активі Саболча Шьона. Асист на другий гол віддав Богдан Лєднєв. По перерві гості скоротили відставання, але це був останній гол Кішварди у матчі.

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Фехервар забив ще 2 м'ячі. Лєднєв віддав ще один гольовий пас – цього разу на Кастраті, який спокійно обійшов кіпера і вразив порожні ворота. Крапку в матчі поставив Дардай. 4:1. Євген Макаренко і Артем Шабанов весь матч провели у запасі Фехервара. На зимову перерву команда українців пішла на 8-й позиції, маючи 19 очок.

Цікаво, що це перші результативні дії Богдана Лєднєва за Фехервар у сезоні 2022/23. І, можливо, останній матч за угорську команду – оренда атакувального хавбека розрахована до кінця року. Щоправда, Фехервар може викупити 24-річного українця в Динамо.