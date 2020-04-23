Леднев настроен вернуться в Динамо, нам поступает очень много звонков, – Шаблий

Футбольный агент Вадим Шаблий убежден, что его клиент – Богдан Леднев – готов бороться за место в основе Динамо.

"Много звонков, разговоров, переговоров. Никто не знает, когда футболисты вернутся на свои рабочие места, но мне приятно, что на украинских ребят, по-прежнему высокий спрос. Пока точной информации нет, но существуют рекомендации. Я думаю, что Леднев и другие ребята доигрывают чемпионат в своих нынешних клубах. Важно, чтобы рестарт все-таки состоялся.

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На данный момент Богдан один из самых востребованных футболистов Украины. Нам поступает очень много звонков – у Богдана хорошая статистика и хороший возраст. Однако мы, прежде всего, учитываем позицию самого игрока, а он настроен вернуться в Динамо. Там его ждут. Пусть возвращается, тренируется и доказывает. Леднев к этому готов", – отметил Шаблий в комментарии Команда 1.

Напомним, Леднев – воспитанник киевского футбола. Дебютировал за основную команду Динамо в кубковом матче против Александрии в октябре 2017 года. Сейчас Богдан защищает цвета Зари на правах аренды. В текущем сезоне провел в УПЛ 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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