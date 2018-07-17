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ЛЕ-2018/19, 1-й квалификационный раунд: Рейнджерс, Вадуц, и Гонвед прошли дальше

20:54 82 Читати українською
ЛЕ-2018/19, 1-й квалификационный раунд: Рейнджерс, Вадуц, и Гонвед прошли дальше
ЛЕ, 1-й квалификационный раунд: Рейнджерс, Вадуц, и Гонвед прошли дальше

Закончились три матча квалификационного раунда Лиги Европы.

Квалификация Лиги Европы, 1-й раунд, ответные матчи

Левски – Вадуц – 3:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Бус, 32, Белаид, 53, Кабрал, 85 – Кулибали, 25 Тадич, 55

Нереализованный пенальти: Бус (Левски), 76

Удаление: Костов (Левски)

Скопье – Рейнджерс – 0:0 (первый матч – 0:2)

Гонвед – Работнички – 4:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Холендер, 6, 16, Данилу, 63 (пенальти), 84

Удаление: Эррера, 62 (фол последней надежды)

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Лига Европы1-й квалиф. раунд ответные матчи

Левски - Вадуц: Вторник 17 июля 2018

Левски
Матч окончен
3 : 2
Вадуц
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Теги
Лига Европы Левски - Вадуц Скопье - Рейнджерс Рейнджерс Рейнджерс Левски Левски Работнички Работнички Вадуц Вадуц Гонвед Гонвед Скопье Скопье Гонвед - Работнички
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