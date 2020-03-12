Лавриненко: Если введут VAR – команды в Первой лиге не будут доигрывать матчи из-за отсутствия игроков

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко поделился эмоциями от кубкового матча 1/4 финала против Миная.

"Поздравляю минайцев с выходом в полуфинал, желаю им дойти до финала. Интересная кубковая игра, мое мнение – ее испортил арбитр лишними свистками. Это не отговорка. Своей командой я остался доволен. Мы большую часть матча провели в меньшинстве, но слава Богу, что не было VAR, потому что тогда не осталось бы футболистов на поле.

Кобин: Приснилось, что Минай выигрывает по пенальти, поэтому был спокоен

Но в целом болельщикам должна была понравиться игра. Тяжелое поле, обе команды потратили много сил. А пенальти – это лотерея, кому-то повезло, кому-то нет. Сконцентрируемся на чемпионате.

Каждое прикосновение – это свисток. Я понимаю, что футболист может получить травму и арбитр их защищает, но это футбол, за это футболисты получают зарплату. Каждая атака – это свисток. Лучше дать командам выяснить отношения и не думать о том, что вдруг футболист может получить травму.

У нас всегда Кубок славится борьбой, мы же не можем как испанцы обыгрывать по десять игроков и носить мяч на носу. Мы хотим играть как в Испании, и чтобы футбол был как в Испании, но арбитраж – это наша беда. Если введут VAR – команды в Первой лиге не будут доигрывать матчи из-за отсутствия игроков", – цитирует Лавриненко Ua-football.

Напомним, в матче 1/4 финала Кубка Украины Ингулец в серии пенальти уступил Минаю и вылетел из розыгрыша турнира.

Минай в драматической серии пенальти одолел Ингулец и стал первым полуфиналистом Кубка Украины