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Лацио в серии пенальти обыграл Интер и вышел в полуфинал Кубка Италии

00:54 143 Читати українською
Лацио в серии пенальти обыграл Интер и вышел в полуфинал Кубка Италии
Лацио победил Интер / фото ФК Лацио

Римский Лацио стал последним участником 1/2 финала Кубка Италии 2018/19. Подопечные Симоне Индзаги на выезде одолел Интер.

Кубок Италии, 1/4 финала

Интер – Лацио – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Икарди, 120+4 (пен) – Иммобиле, 108

Удаление: Раду, 120+4

В заключительном матче 1/4 финала Кубка Италии Лацио на выезде одолел Интер. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, хотя гости выглядели несколько лучше.

Во втором экстра-тайме Лацио усилиями Иммобиле сумел открыть счет. Форвард сыграл в стенку с Кайседо и несколько неуклюжим ударом из-под защитника поразил ворота Интера. Хозяева отыгрались на последних секундах – Икарди реализовал пенальти и перевел игру в серию послематчевых одиннадцатиметровых.

По пенальти сильнее оказались футболисты Лацио – 4:3. Решающий удар не реализовал Наингголан.

Таким образом Лацио стал последним полуфиналистом Кубка. Ранее в 1/2 финала пробились Милан, Фиорентина и Аталанта, которая сенсационно выбила Ювентус.

Кубок Италии1/4 финала

Интер - Лацио: Четверг 31 января 2019

Интер
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 0 : 0 )
( пен. 3 : 4 )
Лацио
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