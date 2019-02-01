Лацио в серии пенальти обыграл Интер и вышел в полуфинал Кубка Италии

Римский Лацио стал последним участником 1/2 финала Кубка Италии 2018/19. Подопечные Симоне Индзаги на выезде одолел Интер.
Кубок Италии, 1/4 финала
Интер – Лацио – 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Икарди, 120+4 (пен) – Иммобиле, 108
Удаление: Раду, 120+4
В заключительном матче 1/4 финала Кубка Италии Лацио на выезде одолел Интер. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, хотя гости выглядели несколько лучше.
Во втором экстра-тайме Лацио усилиями Иммобиле сумел открыть счет. Форвард сыграл в стенку с Кайседо и несколько неуклюжим ударом из-под защитника поразил ворота Интера. Хозяева отыгрались на последних секундах – Икарди реализовал пенальти и перевел игру в серию послематчевых одиннадцатиметровых.
По пенальти сильнее оказались футболисты Лацио – 4:3. Решающий удар не реализовал Наингголан.
Таким образом Лацио стал последним полуфиналистом Кубка. Ранее в 1/2 финала пробились Милан, Фиорентина и Аталанта, которая сенсационно выбила Ювентус.