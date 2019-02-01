Лацио в серии пенальти обыграл Интер и вышел в полуфинал Кубка Италии

Римский Лацио стал последним участником 1/2 финала Кубка Италии 2018/19. Подопечные Симоне Индзаги на выезде одолел Интер.

Кубок Италии, 1/4 финала

Интер – Лацио – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Икарди, 120+4 (пен) – Иммобиле, 108

Удаление: Раду, 120+4

В заключительном матче 1/4 финала Кубка Италии Лацио на выезде одолел Интер. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, хотя гости выглядели несколько лучше.

Во втором экстра-тайме Лацио усилиями Иммобиле сумел открыть счет. Форвард сыграл в стенку с Кайседо и несколько неуклюжим ударом из-под защитника поразил ворота Интера. Хозяева отыгрались на последних секундах – Икарди реализовал пенальти и перевел игру в серию послематчевых одиннадцатиметровых.

По пенальти сильнее оказались футболисты Лацио – 4:3. Решающий удар не реализовал Наингголан.

Таким образом Лацио стал последним полуфиналистом Кубка. Ранее в 1/2 финала пробились Милан, Фиорентина и Аталанта, которая сенсационно выбила Ювентус.