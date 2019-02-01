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Лаціо в серії пенальті обіграв Інтер та став останнім півфіналістом Кубка Італії

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Лаціо в серії пенальті обіграв Інтер та став останнім півфіналістом Кубка Італії
Лаціо переміг Інтер / фото: ФК Лаціо

Римський Лаціо став останнім учасником 1/2 фіналу Кубка Італії 2018/19. Підопічні Сімоне Індзагі на виїзді здолали Інтер.

Кубок Італії, 1/4 фіналу

Інтер – Лаціо – 1:1 (пен. 3:4)

Голи: Ікарді, 120+4 (пен) – Іммобіле, 108

Вилучення: Раду, 120+4

У заключному матчі 1/4 фіналу Кубка Італії Лаціо на виїзді здолав Інтер. Основний час зустрічі завершився нульовою нічиєю, хоча гості виглядали дещо краще.

В другому екстра-таймі Лаціо зусиллями Чіро Іммобіле зумів відкрити рахунок. Форвард зіграв у стінку з Кайседо та дещо незграбним ударом з-під захисника вразив ворота Інтера. Господарі відігрались на останніх секундах – Ікарді реалізував пенальті та перевів гру в серію післяматчевих одинадцятиметрових.

По пенальті сильнішими виявились футболісти Лаціо – 4:3. Вирішальний удар не реалізував Наінгголан.

Таким чином Лаціо став останнім півфіналістом Кубка. Раніше до 1/2 фіналу пробились Мілан, Фіорентина та Аталанта, яка сенсаційно вибила Ювентус.

Кубок Італії1/4 фіналу

Інтер - Лаціо: Четвер 31 січня 2019

Інтер
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 0 : 0 )
( пен. 3 : 4 )
Лаціо
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Інтер - Лаціо Лаціо Лаціо Інтер Інтер Італія Головне Кубок Італії
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