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Лацио – Севилья – 0:1 – видел голов и обзор матча

06:00 1 Читати українською
Лацио – Севилья – 0:1 – видел голов и обзор матча
Лацио – Севилья – 0:1

Севилья в Риме минимально переиграла Лацио в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Лацио – Севилья – 0:1

Гол:Бен-Еддер, 22

Олимпиакос – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Лацио в родных стенах уступил Севильи. Севильцы вышли вперед на экваторе первой 45-минутки. Бен-Еддер забил гол на 22-й минуте, который стал первым и последним в этом поединке. Судьба путевки в 1/8 финала будет решаться в Испании.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы1/16 финала

Лацио - Севилья: Четверг 14 февраля 2019

Лацио
Матч окончен
0 : 1
Севилья
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