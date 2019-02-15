Лацио – Севилья – 0:1 – видел голов и обзор матча

Севилья в Риме минимально переиграла Лацио в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Лацио – Севилья – 0:1

Гол:Бен-Еддер, 22

Олимпиакос – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Лацио в родных стенах уступил Севильи. Севильцы вышли вперед на экваторе первой 45-минутки. Бен-Еддер забил гол на 22-й минуте, который стал первым и последним в этом поединке. Судьба путевки в 1/8 финала будет решаться в Испании.